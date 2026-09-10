Diciassettenne ferito a Napoli: intervengono i carabinieri al pronto soccorso Indagini in corso

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli sono intervenuti presso il pronto soccorso di Villa Betania, dove era stato accompagnato un minorenne ferito da uno sconosciuto a piazza Carlo III.

Si tratta di un 17enne di Pomigliano d’Arco, incensurato, sottoposto alle cure dei sanitari. I militari dell’Arma hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e chiarire le circostanze nelle quali il giovane ha riportato le ferite.

Sono in corso le verifiche per accertare dove e come sia avvenuto l’episodio e se vi siano altre persone coinvolte.