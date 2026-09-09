Di Lorenzo post Napoli-Arsenal: «Una sconfitta che fa male. Dispiace» Di Lorenzo post Napoli-Arsenal: «Dobbiamo continuare a lavorare ed eliminare gli errori»

Il Napoli esce sconfitto dallo Stadio Diego Armando Maradona nella gara di Champions League contro l'Arsenal. 1-0 firmato Odegaard per i Gunners di Arteta che concludono la gara con 4.05 di xG, contro lo 0.22 del Napoli.

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Di Lorenzo analizza a caldo Napoli-Arsenal

Al termine del match il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha parlato ai microfoni di Prime Video:

«Una sconfitta che fa male. Loro hanno mantenuto il pallino del gioco, ma ci siamo difesi bene costruendo anche le nostre occasioni. Prestazione buona contro una finalista della passata stagione. Cosa manca? Non lo so. Stiamo lavorando duro in settimana, ora gira così a livello di risultati, ma lo spirito è stato giusto. Dobbiamo continuare a lavorare ed eliminare gli errori. Lo analizzeremo con il mister in settimana. Dispiace per il risultato

Di Lorenzo ha parlato anche dell'esclusione di Noa Lang dalla lista convocati per questa gara. «Lang fuori? Da domani si volta pagina, lavora con noi ogni giorno. Dalla prossima partita sono sicuro che darà un grande contributo».