Noa Lang assente contro l'Arsenal, Manna spiega: «Comportamento non idoneo» Il direttore sportivo Giovanni Manna ha parlato nel prepartita di Napoli-Arsenal a Prime Video

Massimiliano Allegri aveva già annunciato alla vigilia di Napoli-Arsenal l'assenza di Scott McTominay e Frank Zambo Anguissa. A queste si è aggiunta quest'oggi quella di Noa Lang, che non figura nell'elenco convocati per questa partita di Champions League.

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Manna ha spiegato il motivo della mancata convocazione di Lang ai microfoni di Prime Video. Sulla partita di stasera ha detto: «Con l'Inter abbiamo fatto una buonissima partita seppur con errori. Siamo tranquilli, ma non contenti perché ci aspettiamo di fare dei risultati, sperando già da stasera anche se sarà oggettivamente proibitiva».

Lang fuori? Manna spiega il motivo

Di seguito le parole del direttore sportivo Giovanni Manna nel prepartita di Napoli-Arsenal a Prime Video:

Ieri non ha avuto un comportamento idoneo in allenamento, si è scusato e l'episodio è chiuso ma oggi guarderà la partita dalla tribuna e da domani sarà nuovamente a disposizione.

Il ds ha evidenziato quindi come il caso si sia concluso senza problemi, essendosi il calciatore scusato per l'episodio. Questa sera, però, non sarà della partita.