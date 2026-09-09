Napoli-Arsenal, doppio play per Allegri: le formazioni ufficiali Noa Lang non a disposizione per la gara: pochi cambi offensivi per Allegri

Questa sera alle 21:00 allo Stadio Diego Armando Maradona il Napoli di Massimiliano Allegri fa il suo esordio in Champions League contro l'Arsenal. Una gara complessa ad inaugurare il percorso degli azzurri nella massima competizione europea contro una squadra reduce dalla vittoria della Premier League e dalla finale proprio di Champions.

Mister Allegri per la gara di questa sera dovrà fare a meno di Scott McTominay, che si è sottoposto ad un'intervento di correzione mediante ablazione, e Frank Zambo Anguissa che, come annunciato dal tecnico ha lamentato un problema all'adduttore. Nella lista convocati, però, manca anche Noa Lang, che non sarà a disposizione dell'allenatore.

Napoli-Arsenal, un'assenza tra i convocati e due novità tra i titolari

Pochi i cambi offensivi a disposizione di mister Allegri, che potrà contare solo su Neres, Lucca e Vergara. In campo dal 1' minuto Kevin De Bruyne, alla sua prima da titolare con il nuovo allenatore. La novità maggiore è a centrocampo: doppio play per il Napoli con Lobotka e Gilmour.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marín, Olivera; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Alisson.

A disposizione: Milinkovic-Savic, Contini, Favasuli, Badiashile, Neres, Lucca, Vergara, Beukema, Spinazzola. All. Allegri

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Konsa, Gabriel, Hincapie; Merino, Rice; Saka, Ødegaard, Eze; Gyokeres. A disposizione: Arrizabalaga, Meslier, Calafiori, Salmon, Lewis-Skelly, Zubimendi, Guimaraes, Tzolis, Madueke, Dowman, Havertz. All. Arteta.