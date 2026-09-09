LIVE - Napoli-Arsenal 0-0, in corso il secondo tempo! Soffrono gli azzurri Napoli-Arsenal, esordio in Champions League: la diretta del match

Esordio in Champions League per il Napoli di Massimiliano Allegri che scende in campo questa sera contro l’Arsenal alle 21 allo stadio Diego Armando Maradona. Una partita che inaugura il percorso nella massima competizione europea degli azzurri in questa stagione. Una gara che è stata presentata da mister Allegri e dal capitano Giovanni di Lorenzo ieri alla vigilia del match.

«Domani inizia una competizione diversa dal campionato, un mini-campionato, bisogna fare 12 punti per assicurarsi il passaggio del turno. Affrontiamo la squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier. Negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario, sappiamo le difficoltà della partita: va affrontata con orgoglio e voglia», ha detto il mister in conferenza stampa.

LIVE - Napoli-Arsenal: la diretta testuale del match

54' Soffre il Napoli in questo avvio di secondo tempo. Sale la pressione dell'Arsenal che manovra palla per buoni nove minuti. Contenimento degli azzurri schiacciati nella propria metà campo.

50' Parte alto l'Arsenal che trova un'occasione con Hincapie. Servito da White, il terzino tira alto.

Il Napoli ricomincia senza Alex Meret che lascia il campo. Al suo posto entra Vanja Milinkovic-Savic. Prima sostituzione per gli azzurri.

22:06 Ricomincia la gara tra Napoli ed Arsenal. Al via il secondo tempo.

Napoli-Arsenal: il primo tempo finisce 0-0

21:49 Finisce il primo tempo. 0-0 tra Napoli ed Arsenal.

45' Due minuti di recupero concessi dal direttore di gara.

44' OCCASIONE ARSENAL CON SAKA. Passaggio perfetto di Ødegaard, che infila la difesa del Napoli e trova l'aggancio del compagno di squadra. Conclusione alta di Saka.

42' Riparte l'Arsenal con Eze: grande corsa del centrocampista dell'Arsenal. Gilmour commette fallo nel tentativo di fermare la ripartenza: giallo e punizione per i Gunners.

38' Ci prova ancora Politano servito da Kevin De Bruyne. Tiro centrale che non mette in difficoltà Raya.

33' Destro di De Bruyne che viene deviato in calcio d'angolo.

32' Sale l'Arsenal ed assedia l'area offensiva del Napoli. Bene Lobotka in chiusura che prova a far ripartire gli azzurri.

22' PARATONA DI MERET. Sponda perfetta di Eze che trova Merino davanti alla porta del Napoli. Colpo di testa da distanza ravvicinata che viene respinto magistralmente dal portiere azzurro.

16' Problema agli adduttori per Meret. Il portiere, però, ha chiesto qualche minuto alla panchina per valutare la sua permanenza in campo.

15' OCCASIONE NAPOLI CON KEVIN DE BRUYNE. Tiro d'interno del belga, Raya interviene in due tempi per bloccare. Dagli sviluppi dell'azione ci prova anche Matteo Politano con una conclusione dalla destra.

12' Occasione Arsenal, ma Meret risponde. Cross di Gyokeres che trova Saka: l'inglese prova a coordinarsi con una rovesciata.

10' Meret lamenta problemi muscolari. Si alza Vanja Milinkovic-Savic dalla panchina per iniziare la fase di riscaldamento.

9' Ripartenza del Napoli con lancio di Meret a cercare Hojlund. Il danese ha servito poi Alisson Santos: conclusione alta.

5' Murato il tiro di Saka dalla difesa azzurra.

1' Fischio d'inizio tra Napoli ed Arsenal.

21:02 Inizia la partita: Napoli che attacca da sinistra verso destra.

21:01 Viene osservato un minuto di silenzio per le vittime della tragedia in Nepal

20:57 Squadre in campo. Parte l'inno della Champions League che fa risuonare il Maradona.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marín, Olivera; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Alisson. All. Allegri

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Konsa, Gabriel, Hincapie; Merino, Rice; Saka, Ødegaard, Eze; Gyokeres. All. Arteta