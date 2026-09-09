Era latitante e condannato all'ergastolo: catturato dalla polizia a Fiumicino Sarebbe coinvolto nell’omicidio di Salvatore D’Orsi, commesso a Napoli il 12 marzo 2016

a cura di

Gianni Vigoroso

mercoledì 9 settembre 2026 alle 19:39



Il provvedimento cautelare si inquadra nelle più complesse indagini che coinvolsero a diverso titolo sette indagati, svolte con l'ausilio delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia...