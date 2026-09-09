Era latitante e condannato all'ergastolo: catturato dalla polizia a Fiumicino

È stato rintracciato e catturato allo scalo di Fiumicino "Leonardo da Vinci" dalla squadra mobile di Napoli, con l'ausilio della polizia di frontiera su richiesta della Dda un uomo, che, secondo gli inquirenti sarebbe coinvolto nell’omicidio di Salvatore D’Orsi, commesso a Napoli il 12 marzo 2016.
Il provvedimento cautelare si inquadra nelle più complesse indagini che coinvolsero a diverso titolo sette indagati, svolte con l'ausilio delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, in relazione agli omicidi di Mario Volpicelli e Giovanni Sarno, tutti avvenuti a Ponticelli e posti in essere da appartenenti al sodalizio camorristico Schisa-Minichini, all'epoca dei fatti operante nel rione De Gasperi del quartiere Ponticelli e alleato con il clan Rinaldi-Reale di San Giovanni a Teduccio. Omicidi maturati nell'ambito di una forte contrapposizione tra clan.