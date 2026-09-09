Primo memorial Alessandro Cascone: nel segno dello sport e della prevenzione La terza edizione di Cybersummer

Si concluderà domani, 10 settembre, a Santa Maria la Carità la terza edizione di “Cybersummer”, l’iniziativa della Polizia di Stato dedicata alla sensibilizzazione sui temi della sicurezza online e alla promozione di un uso consapevole e responsabile della rete e delle nuove tecnologie.

A segnare l’ultima tappa del percorso estivo sarà il 1° Memorial “Alessandro Cascone”, dedicato al giovane di Gragnano, vittima di Cyberbullismo.

Nata per proseguire anche durante il periodo estivo l’attività di prevenzione e sensibilizzazione svolta nel corso dell’anno dalla Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, “Cybersummer”, ha portato gli operatori della Specialità nei luoghi di incontro e di aggregazione sociale, creando occasioni di confronto sui comportamenti da adottare per vivere con maggiore consapevolezza e sicurezza l’ecosistema digitale.

Grazie alla rete dei 100 uffici della specialità presenti sul territorio nazionale, sono stati realizzati 65 incontri, che hanno coinvolto complessivamente circa 5.500 persone nell’ambito delle iniziative organizzate durante il periodo estivo.

Nel corso degli appuntamenti sono state approfondite le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e i principali rischi che possono presentarsi nel dominio cibernetico, dalla tutela dei dati personali alle truffe online, fino alle diverse forme di prevaricazione e violenza che possono svilupparsi attraverso social network, piattaforme di messaggistica e altri servizi digitali. Particolare attenzione è stata riservata ai fenomeni che coinvolgono più direttamente bambini e adolescenti, come l’adescamento online, il cyberbullismo e i rischi connessi alla condivisione inconsapevole di immagini, informazioni e contenuti personali.

A Santa Maria la Carità, il Memorial “Alessandro Cascone”, riunirà cittadini, ragazzi, operatori della Polizia Postale e realtà del territorio in una giornata dedicata alla memoria, alla prevenzione e ai valori dello sport. per riaffermare i valori del rispetto, della condivisione e della responsabilità, dentro e fuori dalla rete.

Nel corso del Memorial si confronteranno tre squadre di calcio locali, nell’ambito di un’iniziativa patrocinata dalla FIGC – Lega Nazionale Dilettanti, Comitato Regionale Campania. All’evento parteciperà anche Revman, il rapper poliziotto, che attraverso la musica ha contribuito a veicolare un messaggio di rispetto e consapevolezza, richiamando l’attenzione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Verrà allestito un “villaggio della legalità” dove le diverse articolazioni della Polizia di Stato illustreranno ai visitatori, famiglie e studenti le attività di competenza dei vari settori della Polizia di Stato.

Sport, musica e confronto con gli operatori della Polizia Postale accompagneranno la giornata, offrendo l’occasione per ricordare come anche nell’ecosistema digitale parole, immagini e comportamenti possano avere conseguenze concrete sulle persone e quanto sia importante non rimanere soli di fronte a situazioni di difficoltà, prepotenza o violenza.

“Cybersummer” si conclude, ma la prevenzione non si ferma. Prosegue così, ogni giorno, l’impegno della Polizia Postale per promuovere un uso consapevole e responsabile delle nuove tecnologie e rafforzare la cultura della sicurezza digitale, rinnovando la missione della Polizia di Stato di esserci sempre, anche in rete.