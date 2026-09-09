Napoli: zona rossa in piazza Vanvitelli e ritorno del poliziotto di quartiere Il comitato "Valori collinari" annuncia un flash mob: "Siamo abbandonati"

Il comitato Valori collinari, anche alla luce dei recenti episodi delinquenziali che hanno interessato il quartiere Vomero, l'ultimo dei quali avvenuto proprio in piazza Vanvitelli, con l'accoltellamento di un 16enne, ribadisce con forza la richiesta al Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, di convocare, nel più breve tempo possibile, una riunione dedicata del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, al fine di valutare l’istituzione al Vomero - segnatamente in piazza Vanvitelli e nelle zone limitrofe - di una “zona rossa” con divieto di assembramento nelle ore serali e notturne e con controlli intensificati.

Il comitato chiede inoltre il ritorno stabile del poliziotto di quartiere o del carabiniere di prossimità, con pattugliamenti costanti, come presidio quotidiano capace di garantire sicurezza e vicinanza ai cittadini, così come già avveniva fino a qualche anno fa, in un contesto in cui le persone hanno paura di uscire di casa, specialmente la sera e sono preoccupate per i figli quando escono con gli amici.

Il comitato chiede infine l'istituzione permanente di un coordinamento tra polizia, arabinieri, polizia locale e istituzioni comunali per un piano straordinario di contrasto alla microcriminalità, al fenomeno delle baby gang e alla movida violenta.

"La situazione al Vomero è diventata insostenibile - denuncia ancora una volta, Gennaro Capodanno, presidente del Comitato -. aggressioni, furti anche ai danni di attività commerciali, atti di vandalismo e una diffusa sensazione di abbandono stanno costringendo i residenti a vivere con la paura.

Chiediamo al Prefetto di agire subito, convocando il Comitato per l’ordine e la sicurezza e valutando misure concrete come la ‘zona rossa’ in piazza Vanvitelli e il ritorno del poliziotto di quartiere. La sicurezza non può essere un’emergenza gestita giorno per giorno, ma deve tornare a essere una priorità delle istituzioni".

Il comitato annuncia con l'occasione che, a breve, insieme ad altre associazioni e comitati di quartiere, verrà lanciata la proposta di svolgere un flash mob al Vomero per sensibilizzare le istituzioni e richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sulla necessità di interventi immediati per la sicurezza.

"Stiamo lavorando con altre realtà del territorio - conclude Capodanno - per organizzare un flash mob che porti in piazza la voce di chi chiede sicurezza e rispetto. Sarà un momento di partecipazione civile per dire basta all’indifferenza e chiedere alle istituzioni di agire in maniera rapida e con determinazione. È arrivata l'ora di dire no alla paura e sì alla libertà di poter fruire a tutte le ore del territorio dove si vive e dove si lavora".