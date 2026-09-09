Arriva il grande volley: "Mai avrei pensato di giocare in Piazza Plebiscito" Il capitano Giannelli: "Cornice incredibile", il ct De Giorgi: "Vogliamo giocarci delle medaglie"

È tutto pronto a Piazza del Plebiscito per la notte magica che vedrà l'Italvolley maschile affrontare la Svezia nella gara inaugurale dei Campionati Europei. Una cornice di ineguagliabile fascino che unisce la maestosità della piazza partenopea alla grande pallavolo internazionale, trasformando un evento sportivo in una vetrina turistica e d'immagine globale senza precedenti.

Il fascino e le insidie del campo all'aperto

Giocare all'aperto rappresenta una novità assoluta e una sfida stimolante per gli azzurri. Le difficoltà tecniche non mancano, a cominciare dal vento e dall'adattamento a una superficie insolita rispetto ai tradizionali palazzetti indoor.

"Mai mi sarei aspettato di giocare in piazza del Plebiscito nella mia vita. Ci sono un po' di difficoltà legate al gioco come il vento e la palla che si sposta, ma le difficoltà saranno per entrambe le squadre. Non vediamo l'ora di iniziare." dice Simone Giannelli, Capitano Italvolley

Dal canto suo, il Commissario Tecnico Ferdinando 'Fefè' De Giorgi mantiene alta la concentrazione, ricordando l'altissimo livello della competizione continentale: "L'obiettivo è arrivare alla fine e giocarci le medaglie. L'Europeo è competitivo quanto o più del Mondiale, con sette squadre delle prime dieci del ranking che sono europee. Affronteremo un passo alla volta, partendo dalla sfida con la Svezia".

Il nodo cruciale degli impianti sportivi a Napoli

La straordinaria notte di Piazza del Plebiscito accende però i riflettori su una ferita aperta della città e dell'intero Mezzogiorno: l'assenza cronica di palazzetti dello sport adeguati a ospitare grandi eventi e a soddisfare la domanda dei giovani e delle famiglie.

La posizione della FIPAV: Il presidente federale Giuseppe Manfredi ha sottolineato come la scelta di Napoli risponda anche a un atto d'affetto verso i tifosi campani, costretti a viaggiare per vedere la Nazionale a causa della mancanza di strutture idonee al Nord e al Centro-Sud. Manfredi auspica che l'evento diventi un punto di svolta per sbloccare i progetti impiantistici.

Le risposte delle istituzioni: L'assessora allo Sport del Comune, Emanuela Ferrante, ha annunciato investimenti per 35 milioni di euro su impianti post-terremoto e l'avvio di progetti concreti per la realizzazione di due nuovi palazzetti nel giro di cinque anni. Parallelamente, l'assessore regionale al Turismo Enzo Maraio ha confermato l'attenzione prioritaria per lo sport e le infrastrutture nella nuova programmazione dei fondi europei.

"Per la prima volta l'EuroVolley maschile disputerà la partita inaugurale in uno spazio aperto, scegliendo come straordinaria cornice uno dei luoghi più rappresentativi della nostra città", ha sottolineato il sindaco Gaetano Manfredi, ricordando anche il significato dell'appuntamento nell'anno in cui Napoli è Capitale Europea dello Sport. "Siamo certi che quella di domani sarà una serata di grande sport, spettacolo e partecipazione collettiva"

Prospettive e rilancio economico

L'evento di Piazza del Plebiscito non è soltanto agonismo, ma si configura come una formidabile leva di marketing territoriale e sviluppo economico. La sinergia tra Regione Campania e Comune di Napoli dimostra la volontà di fare dello sport un motore di aggregazione culturale e sociale, capace di sottrarre i giovani dalle strade e rilanciare l'offerta turistica cittadina.

Con il fischio d'inizio fissato per domani sera alle ore 21:05, Napoli si prepara a vivere una pagina memorabile di sport, con l'augurio che la grande pallavolo all'aperto lasci in eredità strutture stabili e durature per le future generazioni.