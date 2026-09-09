Napoli, non ce l’ha fatta la turista 24enne investita da un’auto pirata La giovane originaria di Lecce è stata travolta su via Antonio Dhorn

Non è riuscita a sopravvivere ai gravissimi traumi riportati nell’incidente la turista di 24 anni, originaria di Lecce, investita venerdì scorso in via Antonio Dhorn, a Napoli.

La giovane studentessa era stata ricoverata in condizioni disperate nel reparto di Rianimazione dell’ospedale del Mare, dove per quattro giorni i medici hanno tentato in tutti i modi di salvarle la vita. Troppo gravi, però, le conseguenze del violento trauma cranico riportato nell’impatto.

La 24enne era stata travolta da un’auto pirata condotta da un ragazzo di 19 anni, che dopo l’incidente si era allontanato per poi costituirsi alle autorità. La ragazza, soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale, era apparsa subito in condizioni critiche.

Questa mattina, dopo quattro giorni di terapia intensiva e nonostante gli sforzi dei sanitari, il suo cuore ha cessato di battere. Una tragedia che colpisce una giovane studentessa arrivata a Napoli da Lecce e che riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale e sui rischi legati alla guida spericolata.