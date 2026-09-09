Incendio di Giugliano: livelli di diossine sopra valore di riferimento

In esito al primo ciclo di monitoraggio delle diossine, relativo all’incendio divampato lo scorso 6 settembre nel sito di deposito di rifiuti stoccati in balle in località Taverna del Re a Giugliano, risulta una sommatoria di concentrazioni di diossine, furani, policlorobifenili diossina-simili dispersi in aria pari a 2,4 pg/Nm3 I-TEQ (picogrammi per normal metro cubo in termini di tossicità totale equivalente), significativamente superiore al valore di riferimento correntemente utilizzato dalla comunità scientifica (0,15 pg/Nm3 I-TEQ, fonte: Lai, Germania).
Il valore si riferisce al ciclo di monitoraggio effettuato in data 7-8 settembre mediante un campionatore posizionato nei pressi del luogo dell’incendio.
Il monitoraggio prosegue: gli ulteriori risultati verranno pubblicati sul sito arpacampania.it non appena disponibili.