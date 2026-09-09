Città della Scienza a Napoli: nel weekend si parla di alimentazione! Il fine settimana di sabato 12 e domenica 13 settembre a Città della Scienza a Napoli

Città della Scienza si riconferma punto di riferimento imprescindibile per la cultura e la divulgazione, accogliendo a braccia aperte cittadini, curiosi e i tantissimi viaggiatori che in questo scorcio di fine estate scelgono di esplorarla. Il polo museale spalanca le sue porte dal martedì alla domenica, offrendo dalle dieci del mattino fino al pomeriggio un percorso vivo e coinvolgente che cattura grandi e piccini.

Accompagnati dalle guide, i visitatori possono lasciarsi stupire dai segreti dell’anatomia e del benessere all’interno del Museo Corporea, guidati dal robot umanoide Aphel, oppure alzare lo sguardo e perdersi tra gli spazi infiniti del Planetario con i suoi suggestivi spettacoli celesti. L’avventura prosegue poi nell’affascinante viaggio da vicino nel micromondo degli artropodi con la mostra Insetti & Co.

Weekend 12-13 settembre a Città della Scienza

Per il fine settimana di sabato 12 e domenica 13 settembre, l’esperienza si fa ancora più intima e stimolante con un appuntamento speciale proposto a metà mattina e nel primo pomeriggio. Un incontro pensato per regalare emozioni ed esperienze condivise, trasformando la curiosità in scoperta: attraverso un’attività partecipativa, il pubblico verrà condotto alla scoperta dell’universo invisibile del cibo.

Un’occasione per capire cosa distingue il semplice atto del mangiare dal nutrire davvero il nostro corpo, svelando quali preziosi principi si celano dentro ciò che ogni giorno portiamo in tavola e scoprendo come la natura intrecci elementi diversi in ciò che mangiamo.