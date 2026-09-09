Allegri post Napoli-Arsenal: «Nulla da rimproverarmi, su Alisson e Meret...» Le ultime sulle condizioni di Alisson e Meret da Massimiliano Allegri

Il Napoli è uscito sconfitto dallo Stadio Diego Armando Maradona contro l'Arsenal in Champions League. Vittoria di misura dei Gunners di Arteta che porta la firma di Odegaard. Nel post gara Massimiliano Allegri ha analizzato la partita ai microfoni di Prime Video.

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Allegri post Napoli-Arsenal: «Buona partita!»

Di seguito le parole di Allegri a Prime Video nel post partita:

«Cosa ho detto alla squadra? Abbiamo fatto una buona partita contro una delle squadre più forti d'Europa. Primo tempo molto equilibrato, buona la gestione della palla. Nel secondo tempo loro hanno alzato i ritmi, ma noi abbiamo difeso bene. Se avessimo difeso così contro l'Inter o contro il Como, forse avremmo parlato di altri risultati»

«Sapevamo che la partita sarebbe stata complicata, ma dobbiamo prendere il positivo. I ragazzi hanno fatto una bella partita, oggi non c'è da rimproverarmi niente. Nel primo tempo abbiamo avuto una buona qualità di uscita contro la loro pressione, nel secondo tempo abbiamo avuto più difficoltà. Siamo cascati su un 1-2 che non abbiamo seguito: loro sono molto bravi in questo».

«Alisson? Credo che lo abbiamo perso per un po' di tempo. Meret speriamo meno».