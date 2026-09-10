VIDEO - Bagnoli, procedono i lavori in vista dell'America's Cup 2027

Napoli si prepara ad accogliere nell'ultimo fine settimana di settembre la regata preliminare della Louis Vuitton 38a America’s Cup. Prosegue così il percorso della “Road to Naples 2027”: il Golfo di Napoli ospiterà questa gara dal 24 al 27 settembre 2026. Dal lungomare del capoluogo campano sarà possibile vedere da più angolazioni la competizione.
La regata preliminare è un'occasione per i team per affinare le proprie abilità e strategie di gara. Il Race Village sarà ad ingresso gratuito ed ospiterà punti di ristoro e official store. Nel mentre a Bagnoli procedono a ritmo serrato i lavori per questa grande competizione che Napoli accoglierà.
America's Cup 2027: i cantieri a Bagnoli
I lavori a Bagnoli procedono spediti. È in corso, infatti, la costruzione delle basi dei team che competereanno nell'America's Cup 2027: quella conclusa - come si vede nel video - è del Challenger of Record britannico, GB1. Le strutture, però, non verranno adoperate per la regata preliminare in quanto non pronte: le basi operative dei team sono state temporaneamente allestite presso il Comando Logistico della Marina Militare a Nisida.
Sul lungomare Caracciolo, invece, verrà allestito il Race Village con ingresso gratuito. L'obiettivo per Bagnoli è quello di concludere i lavori per la prossima primavera, in modo tale da spostare i team all'interno dei propri hangar.