SSC Napoli, infortuni Meret e Alisson Santos: la nota medica del club Altri due stop per il Napoli di Allegri: lesione per entrambi i calciatori

Nel corso della partita di ieri contro l'Arsenal si sono fermati Alex Meret, costretto ad uscire dal campo all'intervallo, lamentando un fastidio all'adduttore da inizio partita, ed Alisson Santos, che ha abbandonato il campo verso la fine della gara. Gli azzurri hanno ripreso subito gli allenamenti in vista di Napoli-Bologna domenica al Maradona.

Nella seduta pomeridiana di oggi la squadra ha svolto lavoro fisico e tecnico. La sessione si è poi chiusa con una partitina. La notizia positiva per Allegri e per il Napoli è che Frank Zambo Anguissa si è allenato in gruppo.

Infortuni Meret ed Alisson: gli aggiornamenti dal Napoli

Note più negative, invece, per quanto riguarda Meret e Santos. Sul brasiliano era già intervenuto Max Allegri nel post gara rendendo noto che si trattava di un infortunio di più grave portata: si parla infatti di una lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro.

Di seguito il comunicato della SSC Napoli:

Alex Meret e Alisson Santos si sono sottoposti a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital. Meret ha riportato una lesione di basso grado dell'adduttore lungo della coscia sinistra. Per Alisson lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro