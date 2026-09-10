Afragola: non si ferma all’alt e viene arrestato dalla polizia Un 38enne dovrà rispondere di fuga pericolosa, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

La polizia ha arrestato un 38enne, per fuga pericolosa, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Gli agenti del commissariato di Afragola, nel transitare in via Alcide de Gasperi hanno notato un’auto con a bordo un uomo che, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo, nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un lungo inseguimento durante il quale il conducente ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale, impattando anche contro la volante.

Giunto in via Concordia a Casoria, il 38enne ha abbandonato il veicolo nel tentativo di darsi alla fuga a piedi, ma è stato prontamente raggiunto e bloccato.