Sorpreso a cedere droga: arrestato un 31enne L'intervento degli agenti dei commissariati Vicaria-Mercato e Vasto-Arenaccia

La polizia ha arrestato un 31enne, con precedenti, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Gli agenti dei commissariati Vicaria-Mercato e Vasto-Arenaccia, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Firenze, hanno sorpreso il predetto nel corso di diverse cessioni di sostanza stupefacente.

Nello specifico, gli operatori hanno notato l'uomo che, dopo essere entrato e uscito da un esercizio commerciale, ha consegnato qualcosa ad alcuni acquirenti in cambio di denaro.

I poliziotti, prontamente intervenuti hanno raggiunto e bloccato il 31enne, trovandolo in possesso di 3 stecche di hashish del peso di circa 4 grammi e 40 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

All’interno dell’esercizio commerciale, invece, sono stati rinvenuti altri 2 involucri e 32 stecche della stessa sostanza del peso complessivo di 80 grammi circa, 3 pasticche di ecstasy, un coltello da cucina intriso di sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga.