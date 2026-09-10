San Carlo Arena: sorprese in casa con circa 3 kg di droga e un’arma La polizia arresta una 21enne e denuncia una minorenna

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla questura di Napoli per contrastare i fenomeni della detenzione e del traffico di sostanze stupefacenti e della detenzione abusiva di armi.

Nella serata di ieri, la polizia di Stato ha arrestato una 21enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per detenzione di arma clandestina, nonché denunciato una minorenne per i medesimi reati.

In particolare, gli agenti dei commissariati Vicaria-Mercato e San Carlo-Arena, durante i servizi all’uopo predisposti nel quartiere San Carlo-Arena, hanno notato le due giovani che, attraverso l’utilizzo di un paniere calato da una finestra della loro abitazione, hanno ceduto qualcosa ad un soggetto che, avvedutosi della presenza dei poliziotti, si è dato alla fuga, disfacendosi di un involucro di marijuana.

L’involucro è stato prontamente recuperato dagli operatori, mentre il conducente è riuscito a far perdere le sue tracce.

Pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli agenti hanno controllato l’abitazione delle prevenute, dove hanno rinvenuto 3 involucri e ben 21 panetti di hashish del peso complessivo di oltre 2 kg, 3 buste contenenti circa 900 grammi di marijuana, una pistola calibro 22 con matricola abrasa, 20 cartucce, diverso materiale per il confezionamento della droga e 22610 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa.