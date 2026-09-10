Napoli: giardini Silvia Ruotolo: degrado e abbandono inaccettabili Il comitato valori collinari chiede interventi immediati

"I giardini di piazza Medaglie d’Oro, intitolati a Silvia Ruotolo, nonostante la forte valenza simbolica del luogo, dedicato alla memoria di una vittima innocente della camorra tornano, anche in questo mese di settembre, alla ribalta delle cronache, per lo stato di degrado e d'abbandono nel quale continuano a versare a causa dell'evidente assenza di manutenzione ".

A intervenire, ancora una volta, sulle pessime condizioni dell'area a verde della municipalità 5 del capoluogo partenopeo, che comprende i territori del Vomero e dell'Arenella, situata a pochi passi dal parco Mascagna, anch'esso di recente di nuovo nel degrado dopo gli oltre 500 giorni di chiusura per la riqualificazione, è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, che, a seguito di alcune segnalazioni pervenutegli da residenti, ha effettuato un nuovo sopralluogo, realizzando anche diverse fotografie e alcuni filmati a testimonianza di quanto si può constatare al momento.

"Questa situazione - afferma Capodanno - contrasta in modo stridente con il valore simbolico, civile e morale, che questi giardini dovrebbero rappresentare per l'intera comunità, diventando invece un simbolo dell'incuria nel quale versa il verde pubblico a Napoli.

Da notare innanzitutto - osserva Capodanno - lo stato precario nel quale versa il manto erboso che, in gran parte dell'area interessata, è totalmente scomparso lasciando il posto ad aiuole brulle o addirittura in terra battuta, senza neppure un filo d'erba. Inoltre sono tanti i rifiuti di ogni genere presenti, tra lattine e bottiglie vuote.

Inoltre - sottolinea Capodanno - delle tre fontane a colonna, presenti nel parco, da tempo rotte, due sono state addirittura eliminate mentre la terza si trova nell'area recintata per lo sgambamento dei cani. Inoltre i due campi di bocce sono, allo stato, sono del tutto inutilizzabili, pieni di rifiuti e di foglie morte.

In conclusione - afferma Capodanno - lo stato generale di tutta l’area interessata, posta al centro di in una delle più belle e antiche piazze del capoluogo partenopeo, è di totale incuria con permanente degrado e abbandono.

Al fine di realizzare tutte le opere di manutenzione necessaria, che si auspica possano partire in tempi rapidi per restituire pieno decoro a questi giardini, attraverso un progetto organico per la loro riqualificazione, Capodanno sollecita un immediato intervento degli uffici preposti al verde pubblico del Comune di Napoli, che fanno capo all'assessore comunale Santagada, con la richiesta di procedere alle necessarie opere manutentive sia ordinarie che straordinarie, al fine di consentire la fruibilità di una delle poche aree a verde pubblico presenti nell'ambito della municipalità collinare, realizzata, come si ricorderà, al termine dei lavori per la costruzione della stazione del metrò collinare.

Non possiamo accettare - conclude Capodanno - che un luogo dedicato a Silvia Ruotolo, quale simbolo di legalità e memoria, sia ridotto a specchio dell'incuria che da tempo affligge l'area collinare della città. La dignità di un quartiere si misura anche dalla cura dei suoi spazi pubblici".

Il comitato si riserva di portare la questione all'attenzione dell'opinione pubblica con una serie d'iniziative, qualora non dovessero pervenire risposte concrete a breve termine.