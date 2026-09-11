Campi Flegrei, riaperta la Cumana e la nuova stazione Inaugurata la nuova stazione EAV di Pozzuoli.

Torna finalmente alla normalità la mobilità ferroviaria tra Napoli e l'area flegrea. Dalla mattinata di oggi, mercoledì 11 settembre, l'intera linea della Cumana è tornata a essere completamente percorribile grazie al ripristino della circolazione sull'intera tratta compresa tra Montesanto e Torregaveta.

La fine dei disagi e il completamento dei lavori a Monte Olibano

Il provvedimento di riapertura totale segue la conclusione dell'interruzione sulla tratta Bagnoli-Torregaveta, bloccata a seguito degli eventi bradisismici registrati lo scorso 31 luglio che avevano imposto urgenti e rigorose verifiche tecniche. La ripresa dei collegamenti è stata resa possibile dal completamento degli interventi di messa in sicurezza della galleria di Monte Olibano, un'opera infrastrutturale strategica per garantire la stabilità del tracciato ferroviario in un'area geologicamente complessa come quella flegrea.

Con questo sblocco si restituisce un'arteria di fondamentale importanza per la mobilità quotidiana di migliaia di pendolari, studenti e lavoratori che ogni giorno si spostano tra la provincia flegrea e il capoluogo partenopeo.

Debutta la nuova stazione EAV di Pozzuoli

Contestualmente al ripristino della linea, l'EAV ha inaugurato e reso pienamente operativa la nuova stazione di Pozzuoli situata in via Fasano, aperta da questa mattina al servizio viaggiatori. Si tratta di un tassello chiave nel piano di ammodernamento delle infrastrutture di trasporto locali, progettato per migliorare l'accessibilità e il comfort dell'utenza. Soddisfazione è stata espressa dai vertici regionali. Il vicepresidente della Regione Campania con delega ai Trasporti, Mario Casillo, ha commentato così il traguardo raggiunto:

"È un piccolo passo, ma era un passo dovuto a questo territorio e alle tante persone che ogni giorno utilizzano la Cumana. Stiamo lavorando per ripristinare progressivamente le condizioni di piena funzionalità dei collegamenti nell'area flegrea e restituire ai cittadini servizi essenziali per la loro mobilità quotidiana. La riapertura dell'intera linea e l'entrata in esercizio della nuova stazione di Pozzuoli rappresentano un primo risultato importante in questa direzione".

L'intervento segna una tappa cruciale per il rilancio dei trasporti nell'area flegrea, duramente provata dalle continue sollecitazioni del bradisismo e dalla conseguente necessità di interventi tempestivi di salvaguardia e manutenzione straordinaria.