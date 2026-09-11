IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Note positive Il Napoli non oltrepassa lo scoglio Arsenal sia sul piano del gioco che su quello del risultato...

Il Napoli non oltrepassa lo scoglio Arsenal sia sul piano del gioco che su quello del risultato. Se avessi dovuto scegliere gli 11 da mandare in campo avre peròi optato esattamente per quelli. Ma la squadra è sintonizzata sul non gioco: difesa e ripartenza come 60 anni fa. Una noia e una sofferenza al tempo stesso. Era dai tempi di Helenio Herrera che non vedevo catenacci così. Ma quell'Inter aveva fior di calciatori, questo Napoli no. Quando Hojlund si spompa entra un tal Lucca, l'anonimato fatto giocatore. E per gli altri non va meglio. Note positive; il duo Lobotka-Gilmour, De Bruyne a "vedere" calcio e la personalità di Favasulli.