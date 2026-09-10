EuroVolley a Napoli, Manfredi: «Che spettacolo in uno scenario unico al mondo!» Il Sindaco di Napoli è intervenuto sui propri canali social condividendo foto dell'evento

Si è tenuta in Piazza Plebiscito a Napoli la partita inaugurale della CEV Enel EuroVolley 2026 Men tra Italia e Svezia. Una location incredibile offerta dal capoluogo campano che in un sito storico ha aperto le porte allo sport europeo, mostrandosi in tutta la sua bellezza. Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, è intervenuto sui propri canali social condividendo foto dell'evento.

Presente alla partita - attualmente in corso con l'Italia che vince 2-0 - anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. «Uno spettacolo straordinario in uno scenario unico al mondo, dinanzi al Presidente della Repubblica che ringraziamo per l’onore della sua presenza», ha scritto il Primo Cittadino Manfredi.

EuroVolley a Napoli, Manfredi: «Che show!»

Sui propri canali social il Sindaco Manfredi ha espresso tutta la sua soddisfazione per l'allestimento in Piazza del Plebiscito e per l'evento portato nel capoluogo campano. Di seguito le sue parole:

Che show da piazza Plebiscito con la Nazionale di Pallavolo maschile! Napoli ancora una volta ha saputo dare il meglio di sé con la bellezza e la passione che ci contraddistinguono ed anche con una capacità organizzativa ormai consolidata!