Napoli, pusher scappa alla vista dei carabinieri: arrestato un 28enne

Quartiere Pendino. I carabinieri della Compagnia di Napoli- Stella pattugliano le strade del quartiere. Sono impegnati in un servizio ad hoc quando, in vico Soprammuro, notano un 28enne, già noto alle forze dell’ordine, cedere una bustina in cambio di soldi. I carabinieri decidono di intervenire. Il pusher scappa ma viene fermato.
Addosso 6 dosi di crack, un grammo circa di marijuana e 50 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita.
Il 28enne dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio. Arrestato, è ora in carcere in attesa di giudizio.