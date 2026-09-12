Medici di medicina generale: due giornate di sciopero a Napoli

E' protesta contro l'accordo stralcio sulle case della comunità

medici di medicina generale due giornate di sciopero a napoli

La nota di Giovanni Senese segretario regionale Campania, sindacato medici italiani...

Napoli.  

 

I medici di medicina generale convenzionata sciopereranno il 15 e 16 settembre 2026 contro l'accordo stralcio sulle Case della Comunità del 23 giugno 2026, previste manifestazioni e assemblee in alcune città. A Napoli il presidio SMI si svolgerà il  15  settembre 2026 ore 11.30 c/o sede Rai di Napoli in via Guglielmo Marconi 9- Fuorigrotta,  così Giovanni Senese, Segretario Regionale Campania  SMI.

I motivi della protesta sono: no al debito orario nelle Case di Comunità; no al ruolo unico in medicina generale; si  l'istituzione del doppio canale con accesso volontario alla dipendenza; si all’attivazione della scuola di specializzazione universitaria in Medicina Generale; si alla reintroduzione dell'Area della Medicina dei Servizi; si all’implementazione degli organici del 118; si al riconoscimento di adeguate tutele (infortunio, maternità, etc.).

Rivolgiamo  un appello a tutti i medici campani, iscritti SMI e non,  per  un’azione  unitaria di difesa della professione. Continueremo, da parte nostra,  nell’impegno per la difesa della dignità dei medici e per il diritto alla salute dei cittadini.

Ultime Notizie