Napoli: carabinieri sospendono licenza a bar Provvedimanto emesso dall’autorità di pubblica sicurezza

I carabinieri della stazione di Ponticelli hanno notificato al titolare di un bar in via Argine, un provvedimento di sospensione della licenza emesso dall’autorità di pubblica sicurezza.



Secondo quanto documentato dai militari, all’interno del locale ci sarebbe stata una rissa tra almeno 10 clienti.

Tale attività sarebbe stata ritenuta anche luogo di aggregazione di pregiudicati e un concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il bar è stato chiuso per 8 giorni ai sensi dell’art. 100 del TULPS