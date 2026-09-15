Carenza di sangue: "San Gennaro pensa a scioglierlo, tu pensa a donarlo" L'appello arriva dall'ospedale Monaldi di Napoli

"San Gennaro pensa a scioglierlo, tu pensa a donarlo". È questo lo slogan con il quale l’azienda ospedaliera dei Colli lancia un appello ai napoletani e programma (per sabato 19 settembre) un open day dedicato alla donazione di sangue.

L’attesa per il miracolo del Santo Patrono diventa così un invito concreto alla solidarietà, in un momento caratterizzato da una grave carenza di sangue e dalla necessità di ricostituire le scorte. Dalle 7.30 alle 13.00, il centro di medicina trasfusionale dell’Ospedale Monaldi sarà aperto a tutti coloro che vorranno donare.

Non sarà necessaria alcuna prenotazione: basterà presentarsi direttamente presso il Centro Trasfusionale. Come sempre avviene per chi sceglie di donare, l’azienda ospedaliera garantirà anche un parcheggio riservato: all’ingresso dell’ospedale sarà sufficiente rivolgersi al personale della vigilanza.

Al termine della donazione sarà offerta anche una colazione gratuita. "Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti. Le disponibilità di sangue sono ridotte e ogni singola donazione può fare realmente la differenza per i pazienti che hanno necessità di trasfusioni, per chi affronta interventi chirurgici e per quanti seguono terapie che richiedono un costante supporto trasfusionale", dice Federico Brighel, direttore facente funzioni del centro di medicina trasfusionale dell’ospedale Monaldi.

"Abbiamo scelto di legare questa giornata a una ricorrenza profondamente sentita dai napoletani perché il sangue, al di là del suo fortissimo valore simbolico nella celebrazione di San Gennaro, negli ospedali significa concretamente vita.

Sabato chiediamo ai cittadini un gesto semplice, sicuro e di straordinaria utilità: dedicare un po’ del proprio tempo a chi ne ha bisogno». L’iniziativa vuole quindi unire ad una delle giornate più simboliche per Napoli un’occasione di partecipazione e responsabilità collettiva: mentre la città attende che il sangue di San Gennaro si sciolga, ciascuno può contribuire donando il proprio.

Appuntamento sabato 19 settembre 2026, dalle ore 7.30 alle ore 13.00, presso il centro di medicina trasfusionale dell’ospedale Monaldi. Non è necessaria la prenotazione.