Sant'Agnello: pronti i murales della nuova scuola Anteprima e workshop con gli artisti

Sono in corso gli ultimi ritocchi ai dipinti murali realizzati presso la nuova scuola media di Sant’Agnello, in Via dei Gerani.

Due opere, affidate agli artisti Giovanni Anastasia e Jay Kaes, che in queste settimane hanno preso forma e che ora sono pronti per essere presentati in anteprima alla cittadinanza e agli studenti, in attesa dell’inaugurazione dell’intero plesso.

"Sono due bellissimi progetti, a cui teniamo tanto - annuncia il sindaco Antonino Coppola - due murales, nell'atrio e sulla facciata esterna dell’edificio, che parlano di futuro, di talento e nuove generazioni.

Quest'estate abbiamo chiesto agli studenti di raccontarci, in una frase, sogni, aspirazioni, speranze e cosa rappresenta la scuola come spazio per crescere e stare insieme. Le frasi arrivate le abbiamo consegnate all'artista di Napoli, Giovanni Anastasia, che le ha intrecciate con rami, fiori ed elementi botanici. Il secondo progetto riguarda la facciata esterna della palestra. La protagonista di questo murales, curato dall' artista spagnolo Jay Kaes, è Monica De Gennaro, la nostra campionessa, cittadina onoraria di Sant'Agnello. È un omaggio a lei, con l'augurio che possa essere di ispirazione per tutti i giovani e per le loro passioni».

Mercoledì 16 settembre 2026, alle ore 15:30, presso il piazzale della palestra in Via dei Gerani sarà possibile conoscere gli artisti, prima che ripartano, e partecipare al workshop pensato per mostrare il processo creativo e le tecniche che hanno trasformato le pareti della nuova scuola media di Sant’Agnello in un luogo di ispirazione e bellezza per i giovani studenti.

La cittadinanza e gli studenti sono stati invitati al workshop. La partecipazione è libera e gratuita.