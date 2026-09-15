Rinnovo Lobotka: il Napoli eserciterà l'opzione, ma poi? Le ultime Il Napoli dispone di un'opzione unilaterale di rinnovo per il contratto di Lobotka

Stanislav Lobotka è da anni ormai un perno fondamentale del centrocampo azzurro: regista slovacco che veste la maglia partenopea dal 2020 e che andrà in scadenza di contratto con il Napoli il 30 giugno 2027. È suo il gol che, nell'ultima partita contro il Bologna, ha portato gli azzurri di Massimiliano Allegri alla conquista di tre punti fondamentali per il prosieguo del campionato.

Classe 1994, Lobotka ha 31 anni e le dinamiche legate al suo futuro all'ombra del Vesuvio non sono così limpide. L'edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, fa il punto sulla vicenda, evidenziando la volontà del club a non voler perdere a parametro zero il calciatore.

Futuro Lobotka: resterà a Napoli?

È ancora presto per asserire con fermezza se Stanislav Lobotka resterà o meno in casa Napoli in futuro, ma la certezza è la volontà del club di esercitare l'opzione per il rinnovo. Il quotidiano, infatti, ricorda che la società azzurra dispone di un'opzione unilaterale di rinnovo che verrà esercitata per evitare di perdere il calciatore - in scadenza nel 2027 - a zero.

Secondo quanto raccontato dal Corriere dello Sport, gli agenti di Lobotka sono stati visti dalle parti di Napoli di recente, ma non sono filtrate novità sul rinnovo. Sull'effettiva permanenza poi del calciatore in maglia azzurra nella prossima stagione è possibile lasciare aperto ancora un punto interrogativo.