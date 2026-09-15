Odore nauseabondo in città: chiuse scuole e parchi Ordinanza del sindaco per i miasmi

Un odore acre, persistente e nauseabondo che nella notte ha fatto scattare l’allarme nella zona Asi di Pascarola, a Caivano. Sulla provenienza dei miasmi sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri di Caivano, impegnati a ricostruire la causa della fuoriuscita.

Di fronte alla situazione, il sindaco di Caivano ha emanato un’ordinanza con la quale ha disposto la chiusura di tutte le scuole, del cimitero comunale, dei parchi pubblici e delle aree di gioco. È stato inoltre disposto il divieto assoluto di svolgimento di attività sportive all’aperto.

Nel provvedimento vengono anche rivolte alcune raccomandazioni alla popolazione: utilizzare mascherine Ffp2, mantenere chiuse le finestre delle abitazioni e disattivare gli impianti di ventilazione meccanica.

Secondo i primi accertamenti, il tanfo potrebbe essere stato provocato da una reazione chimica. L’odore nauseabondo sarebbe fuoriuscito da una cisterna di proprietà di un’azienda che produce vernici e rivestimenti.

La cisterna è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco. L’area è stata inoltre sottoposta a sequestro, mentre proseguono le indagini dei carabinieri per chiarire l’origine dei miasmi e ricostruire quanto accaduto.