Bosco in Rosa 2026: corsa, gioia e solidarietà al Real Bosco di Capodimonte Un progetto a sostegno di SOS Sostenitori Ospedale Santobono ETS per l'Umanizzazione dei reparti

4km di percorso non competitivo che partirà dall’Istituto Caselli – chiesa di San Gennaro e, attraversando i viali del Real Bosco di Capodimonte - vedrà una partecipazione tutta al femminile. Bosco in Rosa 2026 torna sabato 3 ottobre alle ore 16:00 e gode del patrocinio morale del Comune di Napoli.

Un evento organizzato da Napoli Running con la collaborazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte e di SOS Sostenitori Ospedale Santobono ETS. Come ogni anno la manifestazione abbina la festa alla solidarietà e, in questa edizione, sarà dedicata ai progetti di SOS Sostenitori Ospedale Santobono ETS. In particolare, il progetto “Umanizzazione Nuovo Reparto di Urologia” per la parte che riguarda i decori, da destinare ai piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico di Napoli.

Bosco in Rosa 2026, l'Ass. Ferrante: «Benessere, socialità e partecipazione»

Lo start sarà dato alla partenza da Emanuela Ferrante, Assessora allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli. «Una bellissima occasione per celebrare lo sport come strumento di benessere, socialità e partecipazione. Tante donne che vivono insieme il Bosco di Capodimonte raccontano una Napoli energica, inclusiva e attenta alla solidarietà. Come Comune siamo felici di sostenere ormai da tanti anni una manifestazione che mette al centro le donne e, allo stesso tempo, offre un aiuto concreto ai progetti del Santobono», ha dichiarato l'Assessora.

Il Direttore Generale Sos Ospedale Santobono ets, Emanuela Capuano, ha spiegato il progetto “Umanizzazione Nuovo Reparto di Urologia”. «Il sostegno andrà in particolare alla parte che riguarda i decori. Lo scopo del progetto é creare un ambiente allegro e colorato, a misura di bambino e garantire servizi e arredi di supporto durante il ricovero dei piccoli pazienti e dei familiari che li assistono, puntando a ridurre il più possibile lo stress da impatto con il reparto».

Bosco in Rosa 2026: come ci si iscrive?

Per iscriversi bisogna recarsi sul sito di Napoli Running alla sezione "Bosco in Rosa" e completare l'iscrizione.