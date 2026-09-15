Prenditi Cura di Me, un successo i casting al Vomero Sabato c'è stata la promozione del reality di Ottochannel in via Scarlatti

Le telecamere di Prenditi Cura di me sono arrivate direttamente tra le strade di Napoli, tra la gente, nel cuore del passeggio del Vomero di un sabato di fine estate, per raccontare la straordinaria opportunità di cambiare, rinascere, ottenere la versione migliore di se stessi grazie ad un reality tv, che garantisce il benessere di mente e corpo.

I casting

Lo staff del reality di Ottochannel sabato mattina è arrivato nel cuore del Vomero, in via Scarlatti. con un info point per lanciare la sesta edizione, l'apertura dei casting, per parlare di benessere autentico tra mente e corpo, attraverso le storie vere dei concorrenti.

Non un format per dimagrire ma per riscoprirsi, ripartendo dalle proprie fragilità valorizzando i propri personali punti di forza.

Quella di sabato è stata una lunga giornata grazie alla quale turisti e napoletani hanno potuto conoscere i coach del reality. Tanti i curiosi e telespettatori che hanno conosciuto i protagonisti dei due team, che quest'anno si sfideranno in tv per la sesta edizione del rivoluzionario format della tv della Campania.

Vigorito: tappa speciale per questa sesta edizione

"E 'stata una tappa cruciale del percorso tv - spiega Rosanna Vigorito, madrina ed host del programma tv -. Si sono avvicinati tanti semplici curiosi ma è stato particolarmente bello incontrare i nostri telespettatori che hanno commentato il programma, che ci hanno rivolto alcune domande su retroscena del format tv. Insomma, siamo stati felici di incontrare le persone, uscire dal confine del reality tv per approdare direttamente tra le strade della città".

E proprio Napoli, con tutta la sua energia e colori, sarà il centro di questa sesta edizione. Non solo puntate nello studio realizzato nel cuore del Caravaggio Sporting Village di Fuorigrotta, ma anche tanti fuori programma per conoscere il vissuto e la realtà dei nostri concorrenti, con ospiti e novità . "Pcdm non è una gara a chi dimagrisce di più o dimostra più forza fisica piuttosto chi ha vissuto la storia più difficile - spiega Massimiliano Gaudino -. Determinazione e consapevolezza, volontà di migliorare saranno gli elementi fondanti del reality ed accompagneranno i concorrenti durante tutto il percorso. Quest'anno vedremo due team una sfida se vogliamo più diretta e molto concentrata sulla determinazione e senso di responsabilità che, ci auguriamo, sapranno dimostrare i nostri concorrenti".

"Ci auguriamo che questo programma porti nuove e storie e contenuti, così da fornire risposte e stimoli anche a per chi ci guarda da casa". Due i nuovi nutrizionisti: Maddalena Liardo e Eugeno Barberis. In tv troveremo anche opinionisti, ospiti e tante novità. La prima riguarda la nostra Antonietta Perrotta che sarà giudice sfidante di Gaudino alla guida del suo team di concorrenti. Le foto saranno firmate con talento e professionalità dal talentuoso Bruno Ciniglia. Insomma scalda i motori la famiglia di Prenditi Cura di Me, tra affezionati volti storici e tante novità.