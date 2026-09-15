Irregolare sul territorio: non gradisce i controlli e aggredisce i poliziotti Arrestato un 31enne per resistenza e lesioni e pubblico ufficiale

La polizia ha arrestato un 31enne, irregolare sul territorio nazionale per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Lo stesso è stato denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, nel transitare in piazza Giuseppe di Vittorio, hanno proceduto al controllo del 31enne.

L'uomo durante le fasi dell’identificazione, ha iniziato a dare in escandescenza, inveendo dapprima contro gli operatori per poi aggredirli fisicamente, finché non è stato bloccato e arrestato.