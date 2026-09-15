Porta Capuana: sorpreso a cedere droga e arrestato

La polizia ha arrestato un 27enne, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, hanno sorpreso l'uomo nel corso di diverse cessioni di sostanza stupefacente.
I poliziotti, prontamente intervenuti hanno raggiunto il giovane che, alla vista degli operatori, ha tentato di darsi alla fuga finchè non è stato bloccato e trovato in possesso di 9 involucri di cocaina del peso di 1.45 grammi, un involucro di eroina e 60 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio
Inoltre, gli agenti hanno bloccato anche uno degli acquirenti che è stato trovato in possesso della dose appena acquistata.
Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato, mentre l’acquirente sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.