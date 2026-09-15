Porta Capuana: sorpreso a cedere droga e arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 27enne

La polizia ha arrestato un 27enne, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, hanno sorpreso l'uomo nel corso di diverse cessioni di sostanza stupefacente.

I poliziotti, prontamente intervenuti hanno raggiunto il giovane che, alla vista degli operatori, ha tentato di darsi alla fuga finchè non è stato bloccato e trovato in possesso di 9 involucri di cocaina del peso di 1.45 grammi, un involucro di eroina e 60 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio

Inoltre, gli agenti hanno bloccato anche uno degli acquirenti che è stato trovato in possesso della dose appena acquistata.

Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato, mentre l’acquirente sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.