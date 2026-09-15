Porta Capuana: sorpreso a cedere droga e arrestato

Le manette sono scattate ai polsi di un 27enne

porta capuana sorpreso a cedere droga e arrestato

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti...

Napoli.  

La polizia ha arrestato un 27enne, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, hanno sorpreso l'uomo nel corso di diverse cessioni di sostanza stupefacente.

I poliziotti, prontamente intervenuti hanno raggiunto il giovane che, alla vista degli operatori, ha tentato di darsi alla fuga finchè non è stato bloccato  e trovato in possesso di 9 involucri di cocaina del peso di 1.45 grammi, un involucro  di eroina e 60 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio

Inoltre, gli agenti hanno bloccato anche uno degli acquirenti che è stato trovato in possesso della dose appena acquistata.

Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato, mentre l’acquirente sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.

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