"Questa sera guido io": controlli e sensibilizzazione della polizia a Napoli Nel corso dell'attività: ritirate 4 patenti di guida e 1 carta di circolazione

Nella zona di Coroglio, si è svolto un servizio di controllo nell’ambito del progetto "Questa sera guido io", promosso dalla polizia di Stato in collaborazione con fondazione Ania, Silb Fipe, Sib Fipe e Feder Balneari Italia.

L’attività ha visto impegnati gli equipaggi della sezione polizia stradale di Napoli, distaccamento di Sorrento e dell’Upg.Sp., che hanno svolto controlli mirati al contrasto della guida in stato di ebbrezza e sotto l’assunzione di sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio sono state controllate complessivamente 100 persone, di cui 54 conducenti con i relativi veicoli. Sono state contestate 19 violazioni al codice della strada, 4 delle quali relative alla guida dopo l’assunzione di sostanze alcoliche (ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. b).

Sono state ritirate 4 patenti di guida e 1 carta di circolazione, mentre un veicolo è stato sottoposto a sequestro. Complessivamente sono stati decurtati 80 punti.

Contestualmente ai controlli su strada, una parte del personale impegnato nel servizio ha svolto un’attività di sensibilizzazione all’interno di un locale della movida di Coroglio, incontrando i giovani presenti e illustrando loro i rischi connessi alla guida derivanti dall’assunzione di sostanze alcoliche, stupefacenti ovvero psicotrope.

Nel corso dell’incontro, attraverso l’utilizzo di appositi visori, i ragazzi hanno potuto sperimentare la simulazione degli effetti dell’alcol e delle sostanze stupefacenti sulla capacità di guida provocata dall’assunzione di alcolici e sostanze stupefacenti, cimentandosi in un percorso stradale appositamente predisposto.

L’attività dimostrativa ha consentito di evidenziare concretamente le difficoltà che tali condizioni possono determinare nella percezione, nell’equilibrio e nella capacità di affrontare la guida in sicurezza. Nel corso dell’incontro è stata inoltre illustrata la figura del “guidatore designato”, quale comportamento responsabile da adottare all’interno del gruppo per assicurare il rientro in sicurezza al termine della serata.

L’iniziativa ha coniugato attività di controllo e prevenzione con un diretto momento di confronto con i giovani nei luoghi della movida, nell’ottica di promuovere una maggiore consapevolezza dei rischi e favorire l’adozione di comportamenti responsabili alla guida.