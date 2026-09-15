Stazione di Acerra, Auriemma: "Domani il tavolo in Prefettura, da noi richiesto" “Otto mesi fa lo avevamo denunciato, oggi il degrado è sotto gli occhi di tutti"

Domani mattina alle 9.30, su convocazione del Prefetto di Napoli, si terrà il tavolo istituzionale sullo stato di abbandono della ex stazione ferroviaria di Acerra e del piazzale Russo Spena, richiesto da Carmela Auriemma, Vicepresidente Vicaria del Gruppo Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati e Coordinatrice M5S Provincia di Napoli.



"Con la nostra interpellanza di otto mesi fa avevamo messo nero su bianco il rischio che l'intero sedime ferroviario diventasse una discarica a cielo aperto e terreno fertile per reati di ogni tipo," dichiara Auriemma. "Non ci avevano ascoltato. E il degrado è arrivato, esattamente come previsto."



La deputata ricorda di aver scritto al Prefetto lo scorso 29 agosto per segnalare lo stato di abbandono della stazione, e di aver inviato venerdì scorso un'ulteriore lettera con la richiesta di convocazione urgente di Rfi, chiedendo prescrizioni precise per la messa in sicurezza dell'area.



"Domani mattina, grazie alla disponibilità del Prefetto, ci sediamo finalmente al tavolo," prosegue Auriemma. "Sulle responsabilità politiche e amministrative di chi ha lasciato che tutto questo accadesse avremo tempo di tornare, e lo faremo. Ma oggi la priorità è una sola: mettere sotto custodia e vigilanza la stazione e il sedime, come chiediamo da otto mesi. L'unico soggetto che può e deve farlo è Ferrovie dello Stato".