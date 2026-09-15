Ferrante: "Con fermata Casalnuovo territorio si connette alla rete nazionale" La linea ad alta capacità Napoli-Bari e la mobiltà nell'area metropolitana

"L’attivazione della nuova fermata Casalnuovo lungo la linea ad alta velocità Napoli-Bari rappresenta un passo importante per rafforzare la mobilità nell’area metropolitana di Napoli e rendere più accessibile una delle principali opere ferroviarie del Mezzogiorno.

Non si tratta soltanto di una nuova fermata, ma dell’ulteriore tassello di una rete infrastrutturale che consente di connettere i territori alle grandi direttrici nazionali". Lo dichiara il Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante, di Forza Italia.

"L’alta velocità Napoli-Bari sta cambiando concretamente la mobilità nel Mezzogiorno: dopo l’attivazione della tratta Napoli-Cancello e del Frecciarossa diretto Napoli-Lecce – aggiunge – l’apertura di nuovi punti di accesso alla linea rende ancora più evidente la portata di questa trasformazione. Ringrazio Rfi, la struttura commissariale guidata dall’ingegner Isi e dall’ingegner Telera e tutti coloro che hanno lavorato per rendere possibile l’attivazione della fermata ‘Casalnuovo’.

Il territorio entra così pienamente nella nuova geografia della mobilità campana, con un collegamento più diretto e moderno con il sistema ferroviario nazionale.

Come Mit stiamo lavorando perché gli investimenti ferroviari producano benefici sempre più diffusi, non soltanto attraverso la realizzazione delle grandi opere, ma anche attraverso una rete capace di servire concretamente i territori.

La nuova fermata ‘Casalnuovo’ va esattamente in questa direzione: portare l’Alta Velocità più vicino ai cittadini e trasformare una grande infrastruttura nazionale - conclude Ferrante - in un’opportunità di crescita per il territorio".