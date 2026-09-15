Pompei,l'Arcivescovo Caputo ai bambini: "Ricavate dalle radici, la linfa buona"

Inaugurate nuove giostrine, dedicate, in particolare, ai bambini con disabilità

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Ampio risalto all'iniziativa come sempre in maniera puntuale sulla pagina ufficiale del Pontificio Santuario della Beata Maria Vergine del Santo Rosario di Pompei...

Pompei.  

Un momento straordinario, ricco di sorrisi, entusiasmo, gioia e divertimento, ha visto protagonisti, tanti bambini e ragazzi di Pompei, assieme alle loro famiglie.

In tanti, infatti, si sono ritrovati in Piazza Schettini, assieme all’Arcivescovo, Monsignor Tommaso Caputo, al sindaco, Giuseppe Tortora, e a tutta l’amministrazione comunale per dare il benvenuto al nuovo anno scolastico.

Una vera e propria festa durante la quale, tra giochi e musica, i bambini di prima elementare hanno ricevuto in dono prezioso materiale scolastico.

Si è svolta, infatti, per la prima volta, la “Festa dei Coni”, dedicata proprio ai bambini che, quest’anno, inizieranno la scuola primaria.

L’Arcivescovo Caputo ha salutato i presenti, incoraggiando i bambini per questa nuova importante avventura, «in questa nuova vita, in prima elementare - ha detto Mons. Caputo - noi li accompagneremo con la preghiera e l’affetto".

Il Pastore di Pompei ha, poi, ricordato come il Fondatore della Città mariana, San Bartolo Longo, si sia dedicato principalmente all’infanzia e all’adolescenza.

"Avendo alle spalle questa grande eredità - ha detto - i bambini sapranno ricavare dalle radici la linfa buona, quella di una città che si è saputa aprire a tante persone in difficoltà, aiutandole, da oltre 150 anni». Poi, ha pregato con tutti i presenti per i bambini e le loro famiglie, affidandole alla Vergine del Rosario. Particolarmente emozionante è stata, infine, l’inaugurazione, all’interno della Fonte Salutare, di nuove giostrine, dedicate, in particolare, ai bambini con disabilità.

Tutto questo è stato reso possibile grazie all’impegno dell’amministrazione comunale tutta, del Sindaco Giuseppe Tortora, del Consigliere delegato alla Pubblica Istruzione, Nando Uliano, e alla consigliera Sandra Cirillo, promotori e sostenitori di questa iniziativa dedicata ai più piccoli e alle famiglie".

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