Pompei,l'Arcivescovo Caputo ai bambini: "Ricavate dalle radici, la linfa buona" Inaugurate nuove giostrine, dedicate, in particolare, ai bambini con disabilità

Un momento straordinario, ricco di sorrisi, entusiasmo, gioia e divertimento, ha visto protagonisti, tanti bambini e ragazzi di Pompei, assieme alle loro famiglie.

In tanti, infatti, si sono ritrovati in Piazza Schettini, assieme all’Arcivescovo, Monsignor Tommaso Caputo, al sindaco, Giuseppe Tortora, e a tutta l’amministrazione comunale per dare il benvenuto al nuovo anno scolastico.

Una vera e propria festa durante la quale, tra giochi e musica, i bambini di prima elementare hanno ricevuto in dono prezioso materiale scolastico.

Si è svolta, infatti, per la prima volta, la “Festa dei Coni”, dedicata proprio ai bambini che, quest’anno, inizieranno la scuola primaria.

L’Arcivescovo Caputo ha salutato i presenti, incoraggiando i bambini per questa nuova importante avventura, «in questa nuova vita, in prima elementare - ha detto Mons. Caputo - noi li accompagneremo con la preghiera e l’affetto".

Il Pastore di Pompei ha, poi, ricordato come il Fondatore della Città mariana, San Bartolo Longo, si sia dedicato principalmente all’infanzia e all’adolescenza.

"Avendo alle spalle questa grande eredità - ha detto - i bambini sapranno ricavare dalle radici la linfa buona, quella di una città che si è saputa aprire a tante persone in difficoltà, aiutandole, da oltre 150 anni». Poi, ha pregato con tutti i presenti per i bambini e le loro famiglie, affidandole alla Vergine del Rosario. Particolarmente emozionante è stata, infine, l’inaugurazione, all’interno della Fonte Salutare, di nuove giostrine, dedicate, in particolare, ai bambini con disabilità.

Tutto questo è stato reso possibile grazie all’impegno dell’amministrazione comunale tutta, del Sindaco Giuseppe Tortora, del Consigliere delegato alla Pubblica Istruzione, Nando Uliano, e alla consigliera Sandra Cirillo, promotori e sostenitori di questa iniziativa dedicata ai più piccoli e alle famiglie".