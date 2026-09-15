Vomero, via Luca Giordano: paura per un ramo caduto L'appello: "Occorre procedere a un monitoraggio delle alberature stradali"

Questa mattina in via Luca Giordano, nei pressi dell’incrocio con via Solimena, si è verificata la caduta di un grosso ramo di albero in un tratto pedonale particolarmente affollato. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a transennare l’area interessata per mettere in sicurezza la zona ed evitare ulteriori rischi.

Il comitato Valori Collinari stigmatizza l’accaduto, affermato che, laddove si fossero verificati danni a persone, cosa che già si è verificata in passato, si sarebbe trattato dell’“ennesima tragedia annunciata” e richiama l’attenzione sulle condizioni di degrado e abbandono in cui versa il patrimonio arboreo del Vomero, già oggetto di ripetute segnalazioni da parte dei residenti.

"Stamani al Vomero si è sfiorata l’ennesima tragedia per la caduta improvvisa di un grosso ramo in via Luca Giordano, all’incrocio con via Solimena, una strada particolarmente affollata, trattandosi di area pedonale con numerosi esercizi pubblici. Per pura fortuna non si sono registrati danni a persone ma solo tanta paura. Comunque la dinamica dell’accaduto non può essere rubricata come “evento eccezionale” o addebitata al vento, che stamani non c’era "afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato.

"I platani di via Luca Giordano - sottolinea Capodanno - non sono stati potati neppure quest'anno e hanno ormai raggiunto i piani alti degli edifici circostanti. Questa crescita incontrollata li rende più fragili ed esposti a presumibili distacchi di rami, anche in assenza di condizioni meteo particolarmente avverse. Eventi come questo non sono nuovi e ricordano altri analoghi episodi, anche con la caduta di interi alberi. Le cause vanno approfondite per garantire la sicurezza di residenti e passanti".

Il comitato ricorda nell'occasione il drammatico precedente, sempre vivo nella memoria dei residenti, che insanguinò il Vomero anni fa, quando in via Aniello Falcone una donna che transitava con la propria autovettura rimase uccisa per la caduta di un grosso pino.

"Da tempo - puntualizza Capodanno - chiediamo di monitorare tutti gli alberi della zona afflitti da patologie come il cancro colorato e il tingide del platano. Monitoraggio che, per quanto ci risulta, non è stato effettuato con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Non possiamo aspettare che si verifichi l’ennesima disgrazia per intervenire. Chiediamo che vengano effettuati controlli periodici, potature programmate e, ove necessario, abbattimenti sicuri con l'immediata sostituzione con esemplari sani e idonei, corredati da idonea quanto costante manutenzione".

Il Comitato rinnova l’invito alle istituzioni competenti, segnatamente all'assessore comunale al verde, Santagada, affinché venga attivato con l'urgenza del caso un piano straordinario di verifica fitosanitaria e messa in sicurezza delle alberature stradali del Vomero, con particolare riferimento alle specie più vulnerabili e alle zone ad alta frequentazione pedonale.

Il Ccmitato Valori Collinari resterà vigile e attento sull’evoluzione della situazione e sollecita i cittadini a segnalare tempestivamente ogni criticità legata al verde urbano, contribuendo così a costruire una mappa aggiornata delle emergenze manutentive del quartiere.