Vomero: sabato di passione con traffico paralizzato Situazione peggiorata dopo la chiusura al traffico di piazza degli Artisti

"Mentre si dibatte sull'ipotesi di riproporre il vecchio ma mai attuato progetto di realizzare nel quartiere collinare zone a traffico limitato, la qual cosa richiederebbe però la presenza di parcheggi pubblici di destinazione, mai costruiti, per consentire alle autovetture di parcheggiare, invece che andare a ingolfare le strade limitrofe alle zone da interdire, cosa che già accade attualmente per i tratti chiusi al traffico di via Scarlatti e di via Luca Giordano, la collina vomerese ha vissuto stamani un altro sabato di passione, con l'intero quartiere nella morsa del traffico veicolare e con la presenza di un serpente di lamiere che si è snodato per tutta la mattinata tra piazza Medaglie d'Oro e piazza Vanvitelli, ma anche lungo via De Mura e via Carelli oltre che su ville vie Cimarosa, Bernini, Stanzione e Merliani, con presumibili ripercussioni pure sull'inquinamento ambientale - afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero -. Nell'occhio del ciclone l'attuale dispositivo di traffico, del tutto inidoneo a smaltire la gran mole di autoveicoli in transito. Inoltre, da quando è stato pedonalizzato il tratto di piazza degli Artisti adiacente a via Luca Giordano, la situazione, già difficile, è nettamente peggiorata e le conseguenze si possono osservare quotidianamente, raggiungendo l'apice nel fine settimana".

"Si aggiunga - sottolinea Capodanno - che l'area collinare della Città, se si esclude appunto il nuovo dispositivo di traffico in piazza degli Artisti, che ha ulteriormente aggravato la situazione della viabilità veicolare, suscita da tempo dissapori e polemiche. Né, nonostante le numerose sollecitazioni e richieste pervenute al riguardo, si è provveduto a potenziare il trasporto pubblico che risente fortemente della chiusura della funicolare di Montesanto e dei frequenti disservizi che interessano gli altri due impianti a fune con sospensioni improvvise causate da guasti tecnici".

ù"Il dedalo di viuzze, peraltro limitrofo a un'area mercatale all'aperto, che si diparte da piazza degli Artisti per raggiungere la zona dello stadio Collana e di via Cilea è del tutto insufficiente a smaltire i notevoli flussi di autoveicoli che arrivano da via Tino di Camaino - puntualizza Capodanno -. Le conseguenze si osservano immediatamente con l'intasamento della suddetta strada e, subito dopo, con il blocco di piazza Medaglie d'Oro e delle numerose arterie che s'immettono in quest'ultima piazza. Stamani nel blocco sono finite anche diverse ambulanze, considerando anche la vicinanza del pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Santobono".

"Altro nodo cruciale - sottolinea Capodanno - è quello che si sviluppa tra le vie De Mura, Merliani e Stanzione, aggravato dal passaggio delle persone all'incrocio di quest'ultima via con l'area pedonale di via Luca Giordano, cosa che ritarda notevolmente il transito veicolare. Bloccato anche il tratto che da via Cimarosa, porta a via Bernini, passando per piazza Vanvitelli".

"Peraltro i vigili urbani in servizio che si vedono per strada sono decisamente insufficienti – aggiunge Capodanno -. Notoriamente lo shopping al Vomero richiama migliaia di persone, molte delle quali raggiungono il quartiere con le proprie autovetture, parcheggiando dove è possibile, sovente in seconda e terza fila, vista la mancanza di aree pubbliche per il parcheggio, andando ancor più a congestionare la già caotica situazione".

"Delle due l’una - propone Capodanno -. O si potenzia, però con una migliore organizzazione del servizio, l’organico della locale sezione dei caschi bianchi, garantendo in tutti i punti nevralgici la presenza costante dei caschi bianchi o si rivede l'attuale dispositivo di traffico, rivelatosi del tutto insufficiente a risolvere i notevoli problemi di viabilità della collina vomerese, ma con proposte realizzabili in tempi rapidi, senza andare a scavare, nei cassetti polverosi, vecchi progetti come la creazione di aree a traffico limitato solo per alcune strade, proposte che, tra l'altro, non solo non risolverebbero il problema ma richiederebbero tempi lunghi per la loro eventuale attuazione".

Sulla difficile situazione del traffico al Vomero Capodanno sollecita l'intervento immediato dell'amministrazione comunale, segnatamente degli assessori Cosenza e De Iesu, prima che la situazione possa ulteriormente peggiorare con l'arrivo del periodo autunnale con le conseguenti piogge.