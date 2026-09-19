Fiorentina-Napoli, De Bruyne titolare: le probabili formazioni Meno uno a Fiorentina-Napoli. Le ultime sulla partita di domani alle 12:30 al Franchi

Meno uno a Fiorentina-Napoli. Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center alla vigilia del match contro la formazione di Vanoli. Secondo quanto riportato dal report di allenamento del club, il gruppo oggi è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo attivazione e lavoro tecnico-tattico.

Come annunciato anche da Massimiliano Allegri in conferenza stampa, Anguissa si è allenato in gruppo e figura nella lista convocati del Napoli per la gara di domani. Discorso diverso, invece per Spinazzola, che ha svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra. Questi i convocati per la partita al Franchi: Anguissa, Badiashile, Beukema, Contini, De Bruyne, Di Lorenzo, Favasuli, Gilmour, Hojlund, Lang, Lobotka, Lucca, Rafa Marin, Milinkovic-Savic, Neres, Olivera, Politano, Pugliese, Rrahmani, Vergara.

Fiorentina-Napoli: le probabili formazioni

Nonostante il recupero di Frank Zambo Anguissa, Massimiliano Allegri potrebbe ripartire dal doppio play in vista della partita contro la Fiorentina. Il camerunense, infatti, dovrebbe partire dalla panchina. 4-2-3-1 per il Napoli che dovrebbe schierare Savic tra i pali - il rientro di Meret è previsto per dopo la sosta - e Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Olivera a completare la difesa. Doppio play con Gilmour e Lobotka e tridente composto da Politano, De Bruyne e Lang alle spalle di Rasmus Hojlund.

NAPOLI (4-2-3-1): Milinkovic Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Gilmour, Lobotka; Politano, De Bruyne, Lang; Hojlund. All. Allegri.

La Fiorentina di Vanoli, invece, dovrebbe ripartire dal 4-1-4-1.

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Jimenez, Pongracic, Ranieri, Valde; Fagioli; Mastantuono, Ndour, Atta, Nije; Pellegrino. All. Vanoli.