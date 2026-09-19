Fiorentina-Napoli, Allegri: «Una delle gare più importanti dell'anno!» Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Napoli

Domani - domenica 20 settembre - alle 12:30 il Napoli di Massimiliano Allegri affronterà la Fiorentina di Paolo Vanoli all'Artemio Franchi. L'ultima gara prima di una lunga sosta per le Nazionali con gli azzurri reduci da una vittoria interna con il Bologna e la viola con due vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia.

Il tecnico, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match. In avvio di conferenza, poche parole per ricordare Sandro Mazzola, scomparso oggi ad 83 anni. «Condoglianze alla famiglia Mazzola: il mondo del calcio perde un uomo che è stato un grande calciatore per l'Inter e la Nazionale, ci tenevo a mandare questo messaggio».

Allegri pre Fiorentina-Napoli: «De Bruyne titolare domani»

Di seguito le parole di Allegri in conferenza stampa pre Fiorentina-Napoli:

«Abbiamo perso Spinazzola per un affaticamento, rientrerà dopo la sosta, ma tra i convocati c'è Anguissa che stamattina s'è allenato con la squadra. De Bruyne sta bene, domani credo partirà dall'inizio e vedremo durante la partita. Stiamo crescendo di condizione, è l'ultima di questo mini-ciclo di 5 gare: bisognerà essere bravi, conosciamo l'importanza della partita per chiudere bene».

«La vittoria col Bologna ci ha fatto bene, domani sappiamo che è una gara difficile. La Fiorentina viene da una bella vittoria, ha passato il turno in Coppa: ha ottima tecnica, velocità sugli esterni. A Firenze è sempre difficile giocare, dovremo fare una bella partita. Domani è una delle 4-5 gare più importanti della stagione, perché si chiude il primo mini-ciclo».

«Neres sta decisamente meglio per quanto visto in settimana, è completamente recuperato e molto importante per la squadra. Ma anche Beukema, Badiashile stanno meglio. La partita è ciò che conta, pensiamo a questa e poi dopo recupereremo energie e giocatori per ottobre».

Allegri su Vergara e Favasuli

«Siamo molto contenti per Vergara: la società deve essere contenta di averlo in Nazionale. È un giocatore che si è messo in evidenza l'anno scorso, sta crescendo ancora dal punto di vista tecnico-tattico. Anche Favasuli con l'Under 21 ed è motivo di orgoglio per la società».

«Credo che nessuno si aspettasse questo impatto di Favasuli tra Arsenal e Bologna, Ha ampi margini di miglioramento e va lasciato molto sereno, come dissi anche di Vergara 15 giorni fa, le responsabilità non devono essere loro ma dei più anziani che guidano la squadra. Loro devono mettere energia ed entusiasmo e trasmetterla agli altri, poi hanno qualità fisiche e tecniche, ma vale per tutti».

«Lang è un altro che può essere inserito dal primo minuto, ma può e deve dare di più perché ha qualità importanti. Nell'arco della stagione difficilmente la squadra ha tutti a disposizione, l'importante è che quelli che abbiamo facciano bene: se non c'è uno giocherà un altro. La vittoria col Bologna è la conseguenza dell'Arsenal come spirito e voglia, nonostante siamo stati abbastanza criticati».

«Recuperi dopo la sosta? McTominay e Meret assolutamente sì, credo anche Marianucci, ma sarà più indietro. È importante averli tutti perché la stagione è lunga e c'è bisogno di tutti».