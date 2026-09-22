Vomero, orologio di piazza Vanvitelli: ancora da riparare Un'altra testimonianza del degrado che affligge il quartiere collinare

"L’orologio storico in piazza Vanvitelli, piazza simbolo del Vomero, che, per la sua bellezza, integrità e unicità, ha rappresentato, sin dalla nascita, il cuore pulsante del quartiere collinare partenopeo, ha ripreso a fare le bizze".

A segnalare l'ennesimo malfunzionamento dell'orologio è ancora una volta Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, che ha più volte segnalato lo stato di degrado e d'abbandono della piazza vomerese, già privata, da oltre tre lustri, della palma secolare che si trovava nell'aiuola centrale, morta nel gennaio dell'anno 2010, a seguito dell’attacco del punteruolo rosso ma anche per l'assenza delle cure che avrebbero potuto salvarla e che l'amministrazione comunale partenopea non mise in atto per tempo.

"Da più di un mese - puntualizza Capodanno - uno dei due quadranti, per la precisione quello che si può osservare da via Scarlatti, segna l'ora esatta mentre l'altro quadrante, visibile dalla piazza, porta oltre due ore di ritardo, offrendo a cittadini, residenti e visitatori l’immagine di una piazza priva della necessaria attenzione e manutenzione. Un disservizio apparentemente piccolo, ma particolarmente significativo per il valore storico e affettivo che questo manufatto riveste per i vomeresi.

Lo storico orologio - ricorda Capodanno - fa parte degli undici orologi elettrici cittadini, ultimi rimasti dei 40, installati oltre 80 anni fa nelle strade di Napoli. Gli altri sono quelli in via S. Lucia, in piazzetta Duca D'Aosta, al Museo, in via del Sole, in piazza Cavour, in via Filangeri, in via Mezzocannone, a Montesanto, in via Diaz e in via Duomo.

Questi orologi - sottolinea Capodanno -, all’epoca denominati “Impianti dall’ora unica“ per il fatto che segnavano sincronicamente la stessa ora in tutti i punti nei quali erano dislocati, erano stati installati dall’Ente Autonomo Volturno su disegno dell’ing. Ventura e con la fusione delle colonne in ghisa eseguita dalla fonderia di Capodimonte di Enrico Treichler. Ciascuno di essi aveva una propria illuminazione particolare intorno ai quadranti con le ore in numeri romani, sicché era possibile leggere l’ora anche a notte inoltrata.

Nei bombardamenti dell’ultima guerra se ne persero buona parte – aggiunge Capodanno -. Poi, dopo che i restanti erano stati ripristinati intorno al 1947, successivamente per la mancanza di numerosi pezzi di ricambio furono di nuovo fermati. Solo nel 1997, dopo le proteste dei cittadini, l’amministrazione comunale alla quale era passata la gestione degli orologi, affidò la manutenzione a una ditta privata che provvide a rimetterli in funzione.

Non si tratta soltanto di rimettere in sincronia due quadranti - puntualizza Capodanno - ma di restituire decoro e dignità a uno dei luoghi simbolo del Vomero. Lo storico orologio fa parte della memoria collettiva del quartiere e rappresenta un elemento al quale i cittadini sono profondamente legati.

Il comitato chiede pertanto all’amministrazione comunale, segnatamente al sindaco Manfredi, d'intervenire con urgenza, procedendo alla verifica tecnica dell’impianto e al completo ripristino del corretto funzionamento dell’orologio.

Piazza Vanvitelli è uno dei principali punti di riferimento del Vomero e non può essere lasciata in condizioni di degrado e abbandono - conclude il Comitato -. L’intervento sull’orologio deve essere considerato un primo segnale concreto di attenzione verso il quartiere e verso la sua storia, oltre che un atto dovuto nei confronti dei cittadini".