SSC Napoli, durante la sosta amichevole con l'Avellino: data e luogo Il Napoli disputerà lungo questa sosta un'amichevole contro l'Avellino

Tre lunge settimane di sosta dopo il pareggio in trasferta contro la Fiorentina per il Napoli di Massimiliano Allegri. Il prossimo appuntamento in calendario è contro il Frosinone sabato 10 ottobre alle ore 20:45. Una sosta lunga per dare modo alle Nazionali di lavorare meglio, ma che può consentire anche ai club di recuperare qualche indisponibile.

Osservato speciale sicuramente Scott McTominay, fermatosi per una lieve aritmia, che, secondo l'edizione odierna di Repubblica, dovrebbe ritornare a disposizione a Castel Volturno già nel corso di questa settimana.

Durante la sosta amichevole tra Napoli ed Avellino

Il Napoli di Massimiliano Allegri approfitterà della sosta per rimettere in forma i rientrati dagli infortuni e per mettere minuti nelle gambe. Il quotidiano Repubblica annuncia, infatti, che la squadra affronterà un test amichevole sabato prossimo - 26 settembre - contro l'Avellino allo Stadio Partenio.

I rientri prossimi previsti sono quelli di McTominay, Meret, Spinazzola, Giovane e, forse, Anguissa, il cui infortunio è stato annunciato oggi dal club. Sarà invece necessario più tempo per Marianucci, Santos e Buongiorno.