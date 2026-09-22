Infortuni Napoli: per Anguissa lesione all'adduttore L'esito degli esami al Pineta Grande Hospital

Brutte notizie per il Napoli e per Massimiliano Allegri. Frank Zambo Anguissa si è sottoposto oggi agli esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, dopo l'infortunio rimediato domenica scorsa durante la sfida contro la Fiorentina.

Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione miofasciale di basso grado dell'adduttore lungo della coscia destra. Il centrocampista azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo, come comunicato dal club.

Un problema muscolare che arriva in un momento delicato per il Napoli. La squadra è infatti chiamata a sfruttare la sosta per recuperare energie e soprattutto lavorare sugli aspetti emersi nelle ultime partite, ma Allegri dovrà fare i conti anche con una situazione infermieristica ancora da monitorare.

Anguissa si era fermato durante la gara del Franchi, lasciando il campo dopo aver accusato il problema alla coscia. Ora gli esami hanno fatto chiarezza sull'entità dell'infortunio: si tratta di una lesione di basso grado, con il calciatore che ha già cominciato il percorso di recupero.

I tempi di rientro non sono stati indicati dal Napoli, verosimilmente per quel tipo di infortunio i tempi vanno dalle 2 alle 4 settimane.

Per Allegri si tratta comunque di un'altra tegola in una fase nella quale il tecnico avrebbe bisogno di avere a disposizione il maggior numero possibile di giocatori. La sosta, da questo punto di vista, rappresenta un'occasione per recuperare diversi elementi, ma anche il periodo nel quale gestire con attenzione gli acciacchi emersi nelle ultime settimane.

Tra questi c'è ora anche quello di Anguissa, uno degli uomini sui quali il tecnico azzurro punta per dare maggiore sostanza e personalità al centrocampo. Il Napoli dovrà attendere l'evoluzione del recupero prima di poter stabilire quando potrà riaverlo in campo.