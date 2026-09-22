Incendio via nuova delle brecce a Napoli: in corso monitoraggio diossine

Da stamane è attivo un campionatore ad alto flusso di aria per misurare le concentrazioni di diossine, furani, policlorobifenili diossina-simili dispersi in atmosfera a seguito dell’incendio divampato ieri sera a via Nuova delle Brecce nella periferia est di Napoli.
Tecnici del dipartimento Arpac di Napoli hanno effettuato un sopralluogo stamattina nell’ambito delle operazioni del centro coordinamento soccorsi della Prefettura di Napoli. All’arrivo sul posto, l’incendio è apparso in fase avanzata di spegnimento, con l’esecuzione ad opera dei vigili del fuoco di attività di smassamento del materiale combusto.
La copertura del capannone interessato dall’incendio è apparsa deformata e parzialmente crollata, con la probabile presenza di componenti plastici nel materiale soggetto a combustione.
Sulla base delle prime osservazioni e delle informazioni raccolte, è stato avviato in prossimità del luogo dell’incendio il monitoraggio delle diossine aerodisperse.