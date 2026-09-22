Ischia: sorpreso con oltre 600 grammi di droga e arrestato Scattano le manette ai polsi di un 24enne

La polizia ha arrestato un 24enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato di Ischia, hanno notato un uomo uscire da uno stabilimento balneare e lo hanno controllato, trovandolo in possesso di una dose di cocaina che aveva appena acquistato.

I poliziotti sono entrati all’interno dello stabilimento balneare ed hanno controllato il 24enne, trovandolo in possesso di un marsupio contenente 5 involucri di cocaina e 34 di hashish.

Successivamente, gli operatori hanno effettuato un controllo presso un deposito e l’abitazione del giovane, dove hanno rinvenuto altri 5 involucri di cocaina per un peso complessivo di 7 grammi, 3 panetti e 51 involucri di hashish per un peso complessivo di 625 grammi, due bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato, mentre l’acquirente, sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.