Napoli: fornisce le generalità del fratello ad un controllo ed ecco la scoperta

E' accaduto nella notte alla periferia est del capoluogo campano

napoli fornisce le generalita del fratello ad un controllo ed ecco la scoperta

Evasione e false dichiarazioni sull’identità personale...

Napoli.  

È notte fonda e i carabinieri della stazione di Napoli Ponticelli pattugliano le strade nella periferia est del capoluogo partenopeo.

Via Mario Palermo, durante un controllo alla circolazione stradale fermano un’auto. A bordo 4 persone: il conducente, la moglie e altri due passeggeri. Un normale controllo che, però, prende presto una piega decisamente meno ordinaria.

I militari chiedono al conducente di fornire un documento di riconoscimento ma l’uomo dichiara di averlo dimenticato. Chiedono allora le generalità, ma l’uomo, un 42enne, prova a giocarsi una carta che ritiene conveniente: fornisce il nome e i dati del fratello.

Ai carabinieri quell’atteggiamento non convince e approfondiscono il controllo. Dagli accertamenti effettuati la foto presente sulla partente non corrispondeva al 42enne.

Continuano i controlli per risalire alla sua identità. Risulterà che il 42enne è sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Per il 42enne scattano le manette. Dovrà rispondere di evasione e false dichiarazioni sull’identità personale. Arrestato, è ora in attesa di giudizio.

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