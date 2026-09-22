Napoli: è stanca di aspettare e colpisce un infermiere Carabinieri denunciano una 22enne

Napoli, ospedale dei Pellegrini, una 22enne della provincia di Roma, inizia a protestare contro il personale sanitario lamentando i lunghi tempi di attesa. Dalle parole passa poi ai fatti: prima minaccia gli operatori e poi colpisce al volto un infermiere.



Sul posto intervengono i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli che ricostruiscono quanto accaduto.



Le ferite riportate dall’infermiere saranno guaribili in 10 giorni. La 22enne è stata denunciata per minaccia e lesioni a personale sanitario.