Napoli, ospedale dei Pellegrini, una 22enne della provincia di Roma, inizia a protestare contro il personale sanitario lamentando i lunghi tempi di attesa. Dalle parole passa poi ai fatti: prima minaccia gli operatori e poi colpisce al volto un infermiere.
Sul posto intervengono i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli che ricostruiscono quanto accaduto.
Le ferite riportate dall’infermiere saranno guaribili in 10 giorni. La 22enne è stata denunciata per minaccia e lesioni a personale sanitario.
Napoli: è stanca di aspettare e colpisce un infermiere
Carabinieri denunciano una 22enne
È arrivata in ospedale per essere visitata, ma l’attesa, a suo dire, si è prolungata e con il passare delle ore, la situazione è degenerata...
Napoli.
Napoli, ospedale dei Pellegrini, una 22enne della provincia di Roma, inizia a protestare contro il personale sanitario lamentando i lunghi tempi di attesa. Dalle parole passa poi ai fatti: prima minaccia gli operatori e poi colpisce al volto un infermiere.
Napoli, ospedale dei Pellegrini, una 22enne della provincia di Roma, inizia a protestare contro il personale sanitario lamentando i lunghi tempi di attesa. Dalle parole passa poi ai fatti: prima minaccia gli operatori e poi colpisce al volto un infermiere.