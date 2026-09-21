Napoli Futsal a Pomezia per la seconda di campionato: parla il mister Mister Angelini alla vigilia del match: “C’è grande spirito di gruppo, lì per vincere”

Dopo la splendida vittoria al debutto tra le mura amiche contro la Vinumitaly Petrarca, il Napoli Futsal torna subito in campo per il turno infrasettimanale di serie A Kinto. Martedì 22 alle 20.30 per la seconda giornata l’avversario è la Fortitudo Pomezia, fronteggiata nell’ultima amichevole pre-stagionale appena dieci giorni fa proprio al PalaLavinium e battuta per 1-4. Chiara Perona (Biella) e Giacomo Voltarel (Treviso) dirigeranno l’incontro, al crono Luca Paverani (Roma 2).

La gara sarà trasmessa, come consueto, sul canale YouTube della Divisione C5 ed in simulcast sulla Futsal TV, la piattaforma OTT interamente dedicata al calcio a 5.

Napoli Futsal contro il Pomezia: domani il match

Nell’andata della scorsa annata, il 13 dicembre, in terra laziale finì 2-2 mentre fu 4-3 per i partenopei al PalaVesuvio il successivo 21 aprile. Tanti gli scontri nel 2024-25: 5-5 a Pomezia, 2-2 al PalaJacazzi, era la ventunesima di campionato. Replay ai quarti di Coppa ed ai quarti scudetto: 5-2 a Jesi, poi in post season fu doppia gioia per capitan Perugino e compagni per 0-1 e per 4-1 ad Aversa in quella che fu gara -2. Nel 2023-24 nel turno d’apertura 4-4 in trasferta e 6-0 in casa Napoli.

Mister Gianfranco Angelini torna in panchina dopo la squalifica, tra l’altro contro una sua ex squadra, e recupera Bocao, anch’egli out per volere della giustizia sportiva, De Simone e De Gennaro. Quest’ultimo non aveva preso parte al debutto per motivi familiari. Pienamente arruolabile Arillo, ‘O Lion in panchina per onor di firma contro i veneti dopo una botta subita nel riscaldamento.

«Sono soddisfatto della prima partita – le parole del tecnico -, gestita come pensavamo. Ho visto grande amalgama e spirito di gruppo: ogni volta che si è andati in rete poi hanno festeggiato tutti assieme, la cosa mi ha fatto piacere. Presi i tre punti ora andiamo avanti».

Abbondanza tra le fila azzurre. «Alla fine venerdì praticamente abbiamo ruotato in otto per l’assenza di Arillo, Micheletto non è ancora a disposizione e quindi la rosa sarà lunga fra qualche settimana. In ogni caso i cambi sono tanti ed ogni volta i quartetti saranno diversi, tutti daranno una mano».

Tabù PalaLavinium da sfatare. «Sappiamo che loro sono forti, con il Sala hanno perso praticamente di misura con tante chance per pareggiare. I calcettisti sono di livello internazionale, se pensiamo ad un campione del mondo come Taborda, e siamo consci di quanto valga per loro giocare al PalaLavinium. Ci sono stato due anni e so cosa significa, sarà dura ma andremo lì per mettere in tasca la vittoria».