Napoli: Sos dalla collina vomerese per le strisce pedonali Sbiadite e assenti in molti attraversamenti con pericoli per i pedoni

A Napoli tiene di nuovo banco lo stato disastroso nel quale versano marciapiedi e carreggiate, vere e proprie forme di gruviera, con tante buche di ogni dimensione e forma che causano ogni giorno decine di cadute ai pedoni, specialmente alle persone anziane.

Al riguardo sono tante le segnalazioni che stanno pervenendo sul gruppo presente sul social network Facebook, dal titolo emblematico: “Buche partenopee, vedi Napoli e poi…cadi“, gruppo fondato dal presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione, Gennaro Capodanno, che sta riscuotendo notevoli consensi, con quasi 2.800 iscritti. Tantissime le segnalazioni di buche e di avvallamenti presenti in numerose strade e piazze della Città. Un contributo, anche fotografico, messo a disposizione di quanti interessati.

"Accanto a quello delle buche - denuncia Capodanno - c’è un altro fenomeno che preoccupa non poco i pedoni. Un fenomeno peraltro al quale si assiste oramai con sempre maggiore frequenza senza che vengano tempestivamente adottati i provvedimenti del caso da parte degli uffici comunali a tanto preposti, nonostante si tratti di un palese pericolo per le tantissime persone che ogni giorno attraversano le strade, come dimostrano le tante vittime che si registrano ogni anno.

Mi riferisco all'assenza o allo sbiadimento, a causa dell'usura o degli agenti atmosferici, delle strisce pedonali da moltissime carreggiate delle strade senza che vengano ripristinate con la necessaria sollecitudine.

Particolarmente colpita dall’assenza delle strisce zebrate è la municipalità collinare che comprende i quartieri del Vomero e dell’Arenella, dove risiedono circa 120mila napoletani – puntualizza Capodanno –. Solo per esemplificare le strisce pedonali sono quasi del tutto scomparse negli attraversamenti di piazza Vanvitelli e in via Cimarosa, all'incrocio con via Bernini ma anche in quest'ultima strada.

La situazione che si determina, in zone altamente trafficate, è decisamente pericolosa per i pedoni – prosegue Capodanno -. Essi infatti rischiano, nell’attraversare la strada, di essere travolti dagli autoveicoli e dai motoveicoli in transito, sovente a velocità sostenuta, sul tratto di carreggiata dove le strisce pedonali sono, quasi del tutto scomparse o inesistenti, con le gravi conseguenze, pure con la perdita di vite umane, sovente alla ribalta delle cronache.

Inoltre – sottolinea Capodanno - approfittando proprio del fatto che le strisce pedonali sono diventate quasi del tutto invisibili, automobilisti e motociclisti parcheggiano i loro veicoli sulle stesse, rendendo ancora più disagevole l’attraversamento dei pedoni, con particolare riferimento ai diversamente abili, ostruendo altresì gli appositi scivoli posti sui marciapiedi. Il tutto favorito purtroppo anche dall’assenza dei necessari controlli da parte degli addetti alla vigilanza urbana".

Capodanno al riguardo sollecita un intervento rapido da parte dell’amministrazione comunale partenopea, interessando della vicenda il sindaco Manfredi e gli assessore De Iesu e Cosenza, affinché sulla base di un rapido censimento delle strisce pedonali, da realizzarsi a cura delle singole municipalità, si proceda immediatamente a ripristinare quelle sbiadite per il logorio o del tutto mancanti, anche con la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati, laddove ciò si rendesse necessario.